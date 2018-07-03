Ураган «Фабио» у берегов Мексики усилился до второй категории

Ураган «Фабио» в Тихом океане у берегов Мексики усилился до второй категории, передает РИА «Новости».

Ураган находится примерно в тысяче километров от берегов штата Южная Нижняя Калифорния. В ближайшее время стихия может усилиться до третьей категории.

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Сейчас скорость ветра внутри «Фабио» составляет 165 километров в час с порывами до 205 километров в час.

В марте Еврокомиссия предоставила Латинской Америке и Карибам €31 млн гуманитарной помощи. Решение было принято после ущерба от ураганов «Харви», «Ирма», «Нейт».

Сильнейшим за 12 лет ураганам «Харви» и «Ирма» была присвоена четвертая категория мощности из пяти. Скорость ветра достигла 215 км/ч, без света остались больше 200 тыс. человек. На время урагана авиакомпании отменяли перелеты, школы были закрыты.