В Азербайджане назвали причину аварии на электростанции

Глава компании «Азерэнерджи» Этибар Пирвердиев заявил, что авария на Мингеаурской ГРЭС произошла из-за аномальной жары. Об этом он рассказал порталу haqqin.az.

«На Мингеаурской ГРЭС произошла авария. Вышла из строя часть системного оборудования. Все это из-за аномальной жары», — сказал Пирвердиев.

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В другом сообщении портала говорится, что электроснабжение восстановлено в Ясамальском, Бинагадинском, Наримановском, Хазарском, Апшеронском районах Баку, в Сумгаите, в северной и западной части Азербайджана. Отмечается, что к утру последствия аварии будут ликвидированы полностью.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на электростанции почти весь Баку остался без света.