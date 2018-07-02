Родственников экс-президента Армении заподозрили в незаконном обогащении

Правоохранительные органы Армении взяли подписку о невыезде с племянника, племянницы и брата экс-президента страны Сержа Саргсяна из-за того, что их подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Специальной следственной службы, во время обыска в их доме были изъяты оформленные на их имена незаделкарированные договоры банковского вклада на сумму порядка $6,8 млн.

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«Следователем принято решение избрать в отношении Левона, Нарека и Ани Саргсянов меру пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в заявлении службы.

Отмечается, что против родственников бывшего президента было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных».

Ранее сообщалось, что полиция отпустила из отделения полиции ранее задержанного брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александра.