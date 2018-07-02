В ЮАР в холодильник морга доставили живую женщину

В ЮАР женщина, которую после аварии медики признали мертвой и доставили в холодильник морга, оказалась живой, сообщает «Би-би-си».

По имеющейся информации, женщину доставили в больницу Карлтонвилля «без признаков жизни», но когда уже в морге врач пришел осмотреть тело, он обнаружил, что женщина все еще дышит.

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Представители скорой помощи заявили, что «признаков халатности» со стороны сотрудников медицинской компании не обнаружено.

«Это случилось не потому, что наши медики плохо обучены», — заявила представитель медицинской компании Геррит Брадник.

Сообщается, что женщину, чье имя не называется, осмотрели судмедэксперты, и в настоящий момент она находится в больнице на лечении. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Испании мужчина «ожил» за несколько минут до начала вскрытия. Также ранее стало известно, что в Бразилии живой мужчина пролежал в мешке в морге два часа.