На Украине неизвестные разбили памятник Пушкину
Во Львовской области неизвестные разбили памятник, посвященный русскому поэту Александру Пушкину. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал мэр города Золочеве Игорь Гринькив.
По словам Гринькива, произошедшее является «актом вандализма». Он подчеркнул, что готовит обращение в правоохранительные органы.
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«Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов», — написал Гринькив.
Ранее польские власти предложили демонтировать памятник Благодарности Красной армии, который находится в Скарышевском парке столицы.