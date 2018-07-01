Мужчина захватил заложников в супермаркете в Москве

Полиция оцепила супермаркет на Большой Академической улице, где мужчина удерживает заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также на месте происшествия находятся сотрудники Следственного комитета, ожидается прибытие сотрудников Росгвардии.

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«На месте уже работают сотрудники полиции. Магазин оцеплен», — сказал источник агентства.

Он добавил, что в службу скорой помощи поступила информация об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Париже мужчина захватил в заложники двух человек. Через несколько часов нападавшего удалось задержать, а заложники были освобождены.