СК начал проверку после аварии с теплоходом в Якутии

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия с теплоходом, который сел на мель под Якутском. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Как сообщалось ранее, утром 30 июня теплоход сел на мель в 135 км от Якутска. На борту находились около 50 человек, некоторые пострадали.

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СК уточняет, что на борту судна находились 55 пассажиров и 4 члена экипажа.

«По предварительным данным, в результате происшествия телесные повреждения в виде ушибов получили 2 пассажира. Теплоход снят с мели с помощью проходившего мимо судна, течи в корпусе нет», — рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают причину аварии, начата доследственная проверка.