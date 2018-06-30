На западном побережье Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Халиско на западном побережье Мексики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу страны.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 90 км к юго-западу от населенного пункта Сиуатлан (Cihuatlán) штата Халиско, глубина очага залегала на глубине 18 км.

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Координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте в сообщил, что на данный момент нет признаков разрушений или информации о жертвах, служба намерена следить за ситуацией.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в префектурах Осака и Хиого в Японии возросло до четырех человек, более 350 получили ранения различной степени тяжести.