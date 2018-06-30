В Москве в субботу ожидается до +28°С

В Москве в субботу, 30 июня, ожидается до +28°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С.

Днем облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 15-20 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Реклама

В МЧС также сообщили, что гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу, 30 июня.

Спасатели рекомендуют при плохой погоде оставаться дома, закрыв при этом все форточки и окна. Необходимо также отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон — туалеты, коридоры и встроенные шкафы.