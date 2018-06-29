Потерявшая в Сирии ногу украинка воссоединилась со своей семьей в Петербурге

Пострадавшая в Сирии украинка Ирины Баракат, которая во время «прямой линии» попросила о помощи президента страны Владимира Путина, встретилась со своей семьей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что встреча членов семьи состоялась в научном центре реабилитации инвалидов им. Альбрехта, который находится в Санкт-Петербурге.

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По словам Баракат, дети выросли с тех пор, как они не виделись. Она также поблагодарила российского президента Владимира Путина за то, что он помог ей встретиться с семьей.

Ранее семья пострадавшей в Сирии украинки Ирины Баракат, которая во время «прямой линии» попросила о помощи президента страны Владимира Путина, прибыла в Санкт-Петербург.