Число жертв нападения на редакцию газеты в США увеличилось до 5
В городе Аннаполис в результате стрельбы рядом с редакцией Capital-Gazette погибли пять человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.
По данным полиции, при стрельбе несколько человек получили серьезные травмы.
Как отмечается, в настоящее время правоохранительные органы проводят опрос свидетелей.
Реклама
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы рядом с редакцией Capital-Gazette погибли четыре человека.
Как отмечалось, полицейские задержали подозреваемого в стрельбе у редакции.