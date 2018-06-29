Число жертв нападения на редакцию газеты в США увеличилось до 5

В городе Аннаполис в результате стрельбы рядом с редакцией Capital-Gazette погибли пять человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

По данным полиции, при стрельбе несколько человек получили серьезные травмы.

Как отмечается, в настоящее время правоохранительные органы проводят опрос свидетелей.

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Ранее сообщалось, что в результате стрельбы рядом с редакцией Capital-Gazette погибли четыре человека.

Как отмечалось, полицейские задержали подозреваемого в стрельбе у редакции.