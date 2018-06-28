Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе у редакции газеты в США
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе рядом со зданием, в котором располагается офис издания Capital-Gazette в городе Аннаполис, штат Мэриленд, передает USA Today.
По словам представителей полиции, в данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют, не скрываются ли в здании сообщники нападавшего.
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Сообщается, что не менее четырех человек были ранены.
Ранее в штате Мэриленд сообщили о стрельбе рядом с офисом газеты.
Как отмечалось, стрельба произошла у здания редакции газеты Capital-Gazette в городе Аннаполис.