Цуркан отреагировала на обвинения в шпионаже

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, которой ФСБ предъявила обвинения в шпионаже, не признала свою вину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам адвоката обвиняемой Дмитрия Цуприка, Цуркан не признает вину и не может понять, что она совершила.

«Она (Цуркан. – Газета.Ru) считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности», — сказал Цуприк.

Ранее ФСБ предъявила обвинение в шпионаже Цуркан. Мосгорсуд постановил оставить женщину под арестом. Заседание прошло в закрытом режиме, так как дело имеет гриф «совершенно секретно».