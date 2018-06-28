В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в портовом городе Абадан на юго-западе Ирана, передает Reuters сообщение частного иранского новостного агентства Tasnim.

Отмечается, что в данный момент пожарные не могут справиться с возгоранием. В результате пожара, по имеющейся информации, пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что Иран вновь запустил завод по производству «желтого кека». «Желтым кеком» называется урановый концентрат, который используется в ядерной промышленности. Запуск завода стал ответом на несоблюдение США своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном. Отмечалось, что завод уже произвел первую бочку «желтого кека». Позднее из него будет получен фторид урана (VI).