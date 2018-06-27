Пожар в ТЦ «Атриум» в Москве ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание под кровлей торгового центра «Атриум» в центре Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МЧС.

«Возгорание по адресу ул. Земляной Вал, д. 33 ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями в 17:56. По предварительным данным, произошло возгорание утеплителя под кровлей здания. Площадь горения составила около 10 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в ведомстве.

Реклама

Также по данным РИА «Новости», из здания ТЦ были эвакуированы около 3 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что, в связи с пожаром, который произошел в супермаркете «Пятерочка» на северо-западе Москвы, из магазина были эвакуированы около 60 посетителей и сотрудников.