В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление

В Москве 27 июня атмосферное давление повысилось до 755,7 мм ртутного столба, что является рекордом для этого дня за последние 30 лет, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня в утренние часы атмосферное давление на станции ВДНХ достигало 755,7 мм ртутного столба, или 1007,3 гектопаскаля. До этого рекорд для 27 июня составлял 1005,6 гектопаскаля и был установлен в 1987 году», — заявила она.

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Синоптик не исключила, что высокое атмосферное давление будет близко к рекордному значению и в четверг, 28 июня.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра.

По данным ведомства, ветер с порывами до 10 м/с ожидается днем 27 июня.