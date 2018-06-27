Полуголый мужчина спрыгнул с самолета в США

Мужчина в нижнем белье спрыгнул из самолета до его взлета в аэропорту Атланты (США), передает американский телеканал Fox News.

На снятом очевидцами видео пассажир ходит по взлетной полосе около самолета, часть его одежды лежит на асфальте. На место сразу же подъехала полицейская машина, после чего его взяли под стражу.

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В твиттере аэропорта сообщалось, что инцидент не повлиял на рейс.

В материале говорится, что причины совершенного поступка не ясны, также неизвестно, каким образом человек смог покинуть самолет, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка полиция эвакуировали пассажиров самолета, который должен был вылететь в Лос-Анджелес из-за ложного сообщения об угоне.