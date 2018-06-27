В Москве в среду ожидается +28°С
В Москве в среду, 27 июня, ожидается до +28°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра.
По данным ведомства, ветер с порывами до 10 м/с ожидается днем 27 июня.
Как отмечалось, опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 27 июня не прогнозируется.