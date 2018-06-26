В Воронеже осуждены надевавшие на обувь носки для конспирации воры

Суд в Воронеже приговорил на сроки от условного заключения до восьми лет колонии группу из шести воров, которые специализировались на распиливании банкоматов и выносе сейфов, и для конспирации надевали носки на обувь, передает РИА «Новости».

В прокуратуре региона пояснили, что злоумышленники взламывали двери в помещения, где расположены банкоматы, распиливали их, после чего забирали деньги. Из помещений автозаправочных станций они крали сейфы с деньгами.

Реклама

«Всего преступной группой похищено более 2 млн 300 тыс. рублей. Правоохранительным органам удалось предотвратить кражи еще на сумму порядка 2 млн рублей. Совершая преступления, члены группы использовали маски, перчатки, надевали на обувь носки, применяли иные меры конспирации», — сообщили в ведомстве.

В отношении 43-летнего руководителя группы, Сергея Суханова и его пятерых подельников было возбуждено дело по статьям «Кража, организованная группой в крупном, особо крупном размере».