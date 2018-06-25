На берегу Москвы-реки обнаружен снаряд времен Великой Отечественной

В районе Хорошево-Мневники найден снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), передает агентство «Москва» информацию от источника в правоохранительных органах.

«В районе д. 28, стр. 1 по Карамышевской набережной, на берегу Москвы-реки в 200 м от Карамышевского моста обнаружен снаряд времен ВОВ калибра 77 мм», — сказал источник.

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В данный момент специалисты изучают находку.

Ранее сообщалось, что в Москве на стройке обнаружили два снаряда времен войны. В 2017 году также сообщалось, что в Раменках нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.