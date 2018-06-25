Песков рассказал, что Путин знает о Цуркан

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину передавали отчеты по делу задержанной на территории страны по подозрению в шпионаже Карины Цуркан, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле не занимаются следственными действиями, а контрразведка находится в ведении ФСБ и других специальных ведомств и служб.

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На вопрос, получал ли глава государства отчеты по поводу дела Цуркан, Песков сказал: «Безусловно, конечно».

Ранее румынское внешнеполитическое ведомство обратилось в посольство России в Бухаресте и запросило подробности о причинах задержания на российской территории члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.