На заводе в Подмосковье от отравления аммиаком погибли двое рабочих
Четверо рабочих отравились аммиаком на заводе Моссельпром в Подмосковье, двое скончались. Об этом сообщают управление Следственного комитета по Московской области и прокуратура региона.
Инцидент произошел в селе Константиново Раменского района. По данным СК, на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошёл сбой в работе контейнера.
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«При попытке привести аппарат в работу четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу», — говорится в сообщении СК.
В прокуратуре уточнили, что рабочие отравились аммиаком.
По факту инцидента проводится проверка.