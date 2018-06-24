На заводе в Подмосковье от отравления аммиаком погибли двое рабочих

Четверо рабочих отравились аммиаком на заводе Моссельпром в Подмосковье, двое скончались. Об этом сообщают управление Следственного комитета по Московской области и прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Константиново Раменского района. По данным СК, на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошёл сбой в работе контейнера.

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«При попытке привести аппарат в работу четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу», — говорится в сообщении СК.

В прокуратуре уточнили, что рабочие отравились аммиаком.

По факту инцидента проводится проверка.