Неизвестные в масках напали на цыганский табор во Львове, один человек погиб

Группа людей в масках напала на цыганский табор на окраине украинского Львова, один человек погиб. Об этом сообщает региональное управление полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 23 июня. Группа неизвестных напала на лагерь, в котором «проживают граждане цыганской национальности».

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На место выехали правоохранители. Они задержали семерых человек, причастных к нападению.

В результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили травмы.

Ранее США призвали Украину расследовать нападения на цыган.