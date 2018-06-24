В Барнауле организована проверка после столкновения плавучего кафе с опорой моста

Транспортная прокуратура Барнаула проводит проверку по факту столкновения плавучего кафе с опорой автомобильного моста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.

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Ранее сообщалось, что в Барнауле при столкновении плавучего кафе с опорой автомобильного моста пострадали 15 человек.

Как отмечалось, плавучее кафе «Барракуда» в составе теплохода и баржи столкнулось с опорой автомобильного моста на реке Обь из-за ухудшения погодных условий.