Кудрин раскритиковал лишение «Шанинки» аккредитации

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в твиттере прокомментировал лишение Московской высшей школы социальных и экономических наук аккредитации.

По его словам, Рособрнадзор лишил аккредитации «Шанинке» из-за «бумажных претензий».

Он также заявил, что необходимо «кардинально перестраивать работу надзора».

Реклама

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор отказал в аккредитации «Шанинке».

Как отмечалось, в аккредитации было отказано по ряду образовательных программ бакалавра и магистратуры, в частности, по программам «Психологические науки», «Экономика и управление» и «Политические науки и регионоведение».