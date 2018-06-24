Васильева назвала «Алые паруса» символом надежды

Российский министр просвещения Ольга Васильева приняла участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».

По ее словам, «Алые паруса» являются символом надежды.

Она также подчеркнула, что самые хорошие друзья появляются в юности.

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Васильева добавила, что никогда не видела таких праздников, как «Алые паруса».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием учебы.