СК возбудил дело о крушении самолета в Воронежской области

Уголовное дело возбуждено в Воронежской области по факту крушения легкомоторного самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, 23 июня 2018 года в 6 часов утра 10 минут при выполнении агрохимических работ в поле, расположенном вблизи села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области, разбился легкомоторный самолет «Бекас — Х32».

Ранее источник в экстренных службах Воронежской области рассказал о крушении легкомоторного самолета, в результате которого пилот скончался.