Число пострадавших при взрыве в Эфиопии увеличилось до 156 человек

Число раненных в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе увеличилось до 156 человек, один погиб, передает РИА «Новости» заявление министра здравоохранения Эфиопии.

По словам министра, 50 человек сейчас проходят осмотр, пять уже осмотрены, получили лечение и отправились домой.

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Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Эфиопии произошел взрыв на митинге в поддержку нового премьера. Уточняется, что речь идет об атаке гранатой, которая якобы была брошена в трибуну. На ней выступал Абия Ахмед.

Ранее стало известно о 83 пострадавших.