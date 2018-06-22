Предприниматели Чувашии могут получить поддержку Корпорации МСП на 300 млн рублей

В пятницу представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетили Чувашскую Республику для участия в заседании «круглого стола» Комитета Государственной Думы по финансовому рынку на тему «Проектное финансирование в субъектах Российской Федерации», проведения ряда встреч с руководством региона и представителями предпринимательского сообщества.

В заседании круглого стола Комитета Государственной Думы по финансовому рынку на тему «Проектное финансирование в субъектах Российской Федерации» приняли участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман, представители органов власти, ведущих предприятий региона.

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Браверман рассказал о реализуемых мерах поддержки малых и средних компаний Чувашской Республики. «В целом в рамках Национальной гарантийной системы объем гарантий и поручительств, выданных предпринимателям Чувашии, составил более 1,5 млрд рублей, что позволило им привлечь 3,3 млрд рублей кредитных средств, – отметил он. – Проектам, реализуемым в 5 моногородах региона, оказана гарантийная поддержка Корпорации МСП и МСП Банка объемом 48,4 млн рублей, что позволило привлечь заемное финансирование в объеме 92,7 млн рублей».

Гендиректор Корпорации МСП также сообщил о существенной динамике в области участия малых и средних компаний региона в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. За период 2016-2018 гг. объем таких договоров составил 13,9 млрд рублей. При этом по сравнению с данными по итогам 2016 года (2,4 млрд рублей) в 2017 году этот показатель увеличился более чем в 3,5 раза и составил 8,6 млрд рублей. Лидерами среди заказчиков по закупкам в 2017 году у субъектов МСП Чувашской Республики стали ПАО «РусГидро», АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ» и ПАО «Ростелеком».

Глава Корпорации также отметил, что для решения задач своего бизнеса и поиска информации о реализуемых мерах поддержки предприниматели Чувашской Республики активно используют сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. Городами, представленными в Бизнес-навигаторе МСП, в регионе на сегодняшний день являются город Чебоксары и моногород Новочебоксарск. На сегодняшний день на портале зарегистрировалось более 5,6 тысяч предпринимателей Чувашской Республики.

В свою очередь глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что тема проектного финансирования сегодня является актуальной, и сегодня в республике с использованием этого механизма уже реализуются инвестиционные проекты.

По результатам трех последних лет стимулирование модернизации производственных процессов позволило обновить производственный фонд у более чем 120 предпринимателей республики, создать 630 новых рабочих мест, увеличить заработную плату в среднем на 28%. Субъекты МСП Чувашской Республики участвуют в программе стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Корпорацией МСП.

Корпорацией поддержан ряд проектов предприятий республики разных сфер деятельности – ООО «Яхтинг», ООО «Завод Энергомаш», ООО «Автофургон», ООО ТП «Сувар - 2», ООО «Крокус Авто», ООО «АРИС», ООО «Клиника УЗИ «Мега-Мед».

Также в ходе визита представители Корпорации МСП провели ряд круглых столов для предпринимателей региона.

В рамках круглого стола «О мерах поддержки АО «Корпорация «МСП» прошла презентация 4 инвестиционных проектов Чувашской Республики (АО «СКБ СПА», ООО «Сельский комфорт», ООО «СП «Дантист+», ООО «БКР»), претендующих на получение кредитно-гарантийной поддержки со стороны Корпорации и МСП Банка. Данным проектам может быть оказана прямая гарантийная поддержка Корпорации МСП, а также поддержка в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общая сумма гарантийной поддержки данных проектов со стороны Корпорации МСП может составить 294,5 млн рублей при суммарном объеме инвестиций в проекты в размере 371,1 млн рублей.