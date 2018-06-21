Москалькова рассказала, что мешает выдать Сенцова Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выдаче режиссера Олега Сенцова Украине мешает наличие у него двойного гражданства, передает РИА «Новости».

По словам омбудсмена, выдать режиссера украинской стороне невозможно до заключения специального соглашения, и необходимо уточнить правовой статус лиц с двойным гражданством.

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«Сложность заключается в том, что они имеют двойное гражданство — российское и украинское. И вопрос по передаче… передача с целью отбывать наказание в другой стране невозможна в отношении этих граждан», — сказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию с осужденными на российской территории гражданами Украины.