Роспотребнадзор организует горячую линию по инфекционным заболеваниям за границей

Роспотребнадзор запустит всероссийскую горячую линию, по которой можно будет узнать об инфекционных угрозах в зарубежных странах, сообщается на сайте ведомства.

«В каждом субъекте России с 25 июня по 9 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии на личных консультациях ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом», — говорится на сайте ведомства.

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Также отмечается, что специалисты расскажут всем желающим о правилах поведения на отдыхе и правах потребителей, которые получают туристические услуги.

В ведомстве добавили, что телефоны горячих линий и адреса консультационных центров будут опубликованы на региональных сайтах Роспотребнадзора.

Ранее ведомство предупредило россиян о распространении кори в 28 странах на территории Европы.