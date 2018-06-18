В Москве в понедельник ожидается до +27°С

В Москве в понедельник, 18 июня, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что во вторник, 19 июня, в столичный регион придет летняя жара с температурой воздуха до 31°C днем и не ниже 14°C ночью, также ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В среду температура воздуха заметно понизится — ночью ожидается не выше +11…+16°С, днем — +18…+23°С.

Ранее температурный рекорд был установлен 2 мая, когда температура воздуха достигла 27,9°C.