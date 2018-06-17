В МЧС назвали причину задымления в ТЦ в Уфе

Представитель Главного управления МЧС России по Башкирии заявил, что причиной задымления и эвакуации в торгово-развлекательном комплексе «Гостиный двор», который расположен в центре Уфы, стала подгоревшая пища, передает РИА «Новости».

По его словам, в ходе выяснения обстоятельств возгорания было обнаружено, что его источник располагался на плите в одном из гипермаркетов, расположенных в самом здании.

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«Потушено до прибытия пожарных персоналом гипермаркета», — сообщил представитель областного управления МЧС.

Он также отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из торгового центра в Уфе эвакуировали 200 человек из-за задымления.