СМИ: в Британии на митинге против властей Эритреи пострадали девять человек

В городе Аштон-андер-Лин во время акции протеста против правительства Эритреи пострадали девять человек. Об этом сообщает The Manchester Evening News.

По данным издания, около 30 выходцев из Эритреи устроили в городе акцию протеста из-за эритрейского велофестиваля, который, по их мнению, был организован в поддержку властей Эритреи.

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Как отмечается, полиция задержала несколько участников митинга.

При этом организаторы фестиваля заявили, что мероприятие не было связано с правительством Эритреи.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси задержали одного из организаторов акций протеста.