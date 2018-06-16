СК возбудил дело после крушения Як-52 в Алтайском крае
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело после крушения самолета Як-52 в Алтайском крае, сообщается на сайте СК.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц).
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«Следственной группой проведен осмотр места крушения самолета, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета Як-52 в Алтайском крае погибли два человека.