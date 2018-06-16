В Алтайском крае разбился Як-52

В Алтайском крае потерпел крушение самолет Як-52, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел неподалеку от города Новоалтайск у трассы Р-256. По предварительным данным, погибли два человека.

«Разбился самолет Як-52. По предварительным данным, погибли два человека — те, кто были на борту. Самолет частный», — сказал представитель экстренных служб.

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Западно-сибирская транспортная прокуратура начала проверку информации о крушении. В ГУ МЧС по региону подтвердили факт крушения самолета, отметив, что инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.