В Мексике в столкновении с бандитами погибли шесть полицейских

В мексиканском городе Амосок в ходе перестрелки с преступниками погибли шесть полицейских. Об этом сообщает портал Excelsior.

По данным портала, на полицейских было совершенно нападение так называемых «уачиколерос» (похитители топлива из трубопроводов).

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В настоящее время в штате Пуэбла развернута крупная операция по поиску преступников.

Как отмечается, от воровства нефтепродуктов Мексика ежегодно теряет порядка $1 млрд.

Ранее сообщалось, что при взрыве в Мексике погибли семь человек.

Как отмечалось, в мексиканском городе Тультепек в результате взрыва на складе с пиротехникой погибли семь человек.