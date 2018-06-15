На «зеленой» ветке метро приостановили движение поездов из-за падения человека на рельсы
На станции метро Новокузнецкая Замоскворецкой линии человек упал на рельсы. Об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец.
Движение поездов по направлению к станции Павелецкая приостановлено.
«На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении в официальном аккаунте московского метрополитена в твиттере.
Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии метро в перегоне застрял поезд. В конце мая на Замоскворецкой линии также произошел сбой движения из-за происшествия с пассажиром.