На «зеленой» ветке метро приостановили движение поездов из-за падения человека на рельсы

На станции метро Новокузнецкая Замоскворецкой линии человек упал на рельсы. Об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец.

Движение поездов по направлению к станции Павелецкая приостановлено.

«На Замоскворецкой линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении в официальном аккаунте московского метрополитена в твиттере.

Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии метро в перегоне застрял поезд. В конце мая на Замоскворецкой линии также произошел сбой движения из-за происшествия с пассажиром.