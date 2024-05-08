Журналист призвал НАТО не провоцировать Путина словами о ядерном оружии в Польше

Американский журналист Клейтон Моррис считает, что НАТО пытается инициировать глобальную войну, провоцируя Владимира Путина новостями о готовности Польши разместить на своей территории ядерное оружие. Такую точку зрения он высказал в эфире YouTube-канала Redacted.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс «активно пытается развязать ядерную войну».

«Они тестируют Путина, чтобы посмотреть блефует ли он. Он блефовал до этого? Он вообще когда-нибудь блефовал? Разве он похож на человека, который блефует?» — заявил Моррис.

По его словам, инициатива Польши о размещении ядерного оружия неприемлема, поскольку может привести к началу третьей мировой войны.

«Это серьезная угроза для России. Привозите ядерное оружие в Польшу перед началом третьей мировой войны! Супер! Вот такие западные лидеры сейчас», — отметил журналист.

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Nuclear Sharing — это совместная программа США и ряда стран Северо-атлантического альянса, позволяющая передавать ядерное оружие с американских баз хранения на территорию членов альянса в случае необходимости. При этом одобрить размещение должен не только президент США, но и премьер-министр Великобритании, а также группа ядерного планирования НАТО.

Ранее в Белоруссии отметили наращивание военного потенциала Польши и Прибалтики.