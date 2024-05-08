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Москвичка хотела красиво выйти из автомобиля, но такси оторвало ей дверь

В Москве женщина хотела эффектно выйти из Mercedes, но такси снесло ей дверь

В Москве автомобиль такси врезался в дверь купе Mercedes-Benz, которую открыла женщина-водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

Москвичка попросила снять подругу рилс для соцсетей, как она красиво выходит из роскошного купе Mercedes-Benz, однако не убедилась в безопасности выхода из автомобиля и распахнула широко большую дверь купе прямо в тот момент, когда мимо проезжало такси.

В результате седан Kia Optima в ливрее Яндекс-Такси практически снес дверь дорогого автомобиля. На видео видно, что пострадали петли и дверные карты, хотя сама дверь осталась на кузове автомобиля.

До этого стало известно, что в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском отскочившее от «КамАЗа» колесо сбило мужчину и женщину.

После того, как колесо сбило людей, оно влетело в арку, врезалось в стоящий автомобиль и упало на бок. У пострадавшего мужчины ушиб руки и ноги. Женщину отправили в больницу, о ее травмах не сообщается. О том, почему одно колесо у «КамАЗа» взорвалось, а второе отлетело, не сообщается.

Ранее сообщалось, что звезду «Улицы разбитых фонарей» сбил автомобиль в Петербурге.

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