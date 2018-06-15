СБУ задержала еще одного фигуранта дела о покушении на Бабченко

Замначальника главного следственного управления службы безопасности Украины (СБУ) Богдан Тиводар заявил, что сотрудники ведомства задержали еще одного фигуранта дела об организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает «112 Украина».

Задержанного также подозревают в подготовке серии терактов на Украине.

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«13 июня текущего года СБУ задержала «гражданина Украины Т.», который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине», — заявил Тиводар.

Ранее сообщалось, что Европейская федерация журналистов осудила растущее насилие против коллег на Украине.