Врач рассказала, сколько минут в день нужно двигаться после инфаркта

Пережившим инфаркт миокарда важно сохранять физическую активность: через месяц после приступа необходимо не менее 120 минут спокойной ходьбы в неделю. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло.

«Считается, что в первый месяц после инфаркта миокарда нельзя поднимать тяжести более пяти килограммов, затем постепенно можно увеличивать физические нагрузки. К минимально необходимой физической активности можно отнести спокойную ходьбу в течение 30 минут минимум 4 раза в неделю. Также существуют программы физической реабилитации под контролем врачей», — рассказала кардиолог.

Чтобы повысить шансы на нормальную жизнь после инфаркта миокарда и предотвратить его рецидив, важно изменить образ жизни: отказаться от курения (основного фактора риска тромбоза), перейти на диету с низким содержанием животных жиров и простых углеводов (например, средиземнорморскую), нормализировать массу тела.

Не следует заменять назначенные препараты на другие лекарственные средства или БАДы без консультации лечащего врача, подчеркнула кардиолог. Дома нужно следить за артериальным давлением и частотой сердечных сокращений. Также регулярно проходить обследования в больнице и соблюдать рекомендации медиков других специальностей, например, эндокринолога.

«Лекарства для предотвращения образования тромбов после инфаркта миокарда необходимо принимать пожизненно, а для снижения уровня холестерина — неопределенно долго. Дело в том, что одного правильного питания часто недостаточно для достижения и поддержания целевого уровня «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности). Кроме того, эти лекарства стабилизируют уже имеющиеся в сосудах бляшки и смягчают внутрисосудистое воспаление – один из основных факторов развития атеросклероза», — пояснила Концедайло.

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