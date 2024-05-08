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В РФ расширят список болезней для освобождения из-под стражи

Минюст на 57 пунктов увеличит список болезней для освобождения из-под стражи

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Министерство юстиции РФ на 57 пунктов увеличит список болезней, которые не позволяют содержать человека в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство и правозащитницу Еву Меркачеву.

Отмечается, что сейчас список болезней, препятствующих содержанию в СИЗО, включает в себя 86 заболеваний. Его предлагают расширить до 143 болезней. В частности, Минюст предлагает включить в перечень поздний сифилис, лейкозы, гипотериоз, нарушения работы надпочечников, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Паркинсона, дистонию, некоторые виды эпилепсии и острую хроническую лучевую болезнь тяжелой и крайней степеней.

Кроме того, в законе планируют закрепить такое понятие, как состояние, требующее паллиативной помощи. Меркачева подчеркнула, что это необходимо, когда человек нуждается в помощи подобного вида, но не страдает ни от одной из болезней из списка.

До этого российские врачи записали видеообращение, в котором потребовали отпустить из СИЗО врача-педиатра Надежду Буянову.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.

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