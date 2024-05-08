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МИД РФ предупредил о последствиях участия французских военных в конфликте на Украине

Захарова: военные Франции станут целями ВС РФ, если появятся в зоне СВО

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Виталий Аньков/РИА Новости

Военные из Франции станут целями для российских солдат, если их увидят в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — добавила она.

До этого полковник австрийской армии Маркус Райснер сказал, что украинские военные не смогут противостоять атакам российских войск в связи с нехваткой оперативно доступных боевых резервов. По его словам, у Украины нет противовоздушной обороны (ПВО), поэтому Вооруженные силы РФ «практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию».

Также лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис рассказал, что Штаты в случае разгрома Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав свои войска.

О чем говорят эти заявления и почему страны Запада уже не верят в выход украинской армии на границы 1991 года, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее украинский пленный рассказал, почему ВСУ сдают позиции под Авдеевкой.

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Операция на Украине
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