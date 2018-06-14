Семьи жертв крушения Ту-154 в Черном море подали иски в суд Лондона

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Родственники жертв крушения Ту-154 в Черном море подали иски о компенсациях в Высокий суд Лондона. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат родственников погибших Игорь Трунов.

Иски подали 78 человек, они считают, что компенсации им должны платить не по российскому, а международному законодательству. Таким образом, размер компенсации родственникам жертв разбившегося Ту-154 может вырасти в десять раз.

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Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски. Трунов предположил, что в ближайшее время лондонский суд вызовет представителей всех заинтересованных сторон для так называемых предварительных консультаций.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года: лайнер летел из Сочи в Сирию и вез артистов, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. На борту, помимо экипажа и музыкантов, находились журналисты, военные, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все 92 человека погибли.