Енот-экстремал забрался на крышу 23-этажного здания в США
В городе Сент-Пол в Миннесоте енот по стене залез на крышу 23-этажного здания, сообщает «Би-би-си».
Эван Фрост, фотожурналист MPR, заметил его на выступе первого этажа примерно в 8.30 утра, о чем написал в своем твиттере. Вместе с коллегами они попытались спустить енота, приставив к стене доски, однако животное решило карабкаться вверх.
Весь день пожарные и зоозащитники безрезультатно пытались приманить енота в безопасное место.
Запись Фроста привлекла внимание прохожих и пользователей твиттера, которые до ночи следили за восхождением енота.
«Немного абсурдно, что мои снимки животного, которого люди обычно ненавидят и считают отвратительным, внезапно собрали тысячи лайков и ретвитов», — прокомментировал ситуацию Фрост.
Примерно в 3.00 ночи животное забралось на крышу.
Созданный в честь енота твиттер-аккаунт уже набрал более 2 тыс. подписчиков, пользователи демонстрируют рисунки зверька и даже делают игрушечных енотов.
Ранее сообщалось, что жительнице Тольятти удалось продать несуществующего енота.
Can confirm #MPRraccoon is still itchy. Got a little visit from @StPaulFireDept too! Cat food awaits it on the roof. pic.twitter.com/WeOTWmbaqz— Evan Frost (@efrostee) 12 июня 2018 г.