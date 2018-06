Енот-экстремал забрался на крышу 23-этажного здания в США

В городе Сент-Пол в Миннесоте енот по стене залез на крышу 23-этажного здания, сообщает «Би-би-си».

Эван Фрост, фотожурналист MPR, заметил его на выступе первого этажа примерно в 8.30 утра, о чем написал в своем твиттере. Вместе с коллегами они попытались спустить енота, приставив к стене доски, однако животное решило карабкаться вверх.

Весь день пожарные и зоозащитники безрезультатно пытались приманить енота в безопасное место.

Запись Фроста привлекла внимание прохожих и пользователей твиттера, которые до ночи следили за восхождением енота.

«Немного абсурдно, что мои снимки животного, которого люди обычно ненавидят и считают отвратительным, внезапно собрали тысячи лайков и ретвитов», — прокомментировал ситуацию Фрост.

Примерно в 3.00 ночи животное забралось на крышу.

Созданный в честь енота твиттер-аккаунт уже набрал более 2 тыс. подписчиков, пользователи демонстрируют рисунки зверька и даже делают игрушечных енотов.

Can confirm #MPRraccoon is still itchy. Got a little visit from @StPaulFireDept too! Cat food awaits it on the roof. pic.twitter.com/WeOTWmbaqz