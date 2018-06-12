Аэропорт Калининграда остался без света из-за строительных работ

Калининградский аэропорт «Храброво» на несколько часов остался без электричества из-за несанкционированных строительных работ, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Сегодня из-за несанкционированных строительных работ в районе очистных сооружений поселка Храброво был порван питающий кабель от ТП «Храброво» до аэропорта. Начиная с 11.00 и до 15.00 часов (с 12.00 до 16.00 мск) по техническим причинам из-за сбоя в системе электричества и отключения серверного оборудования не работали системы регистрации и онлайн-сервисы. Как следствие произошла задержка отправления рейсов», — говорится в сообщении.

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Калининградский губернатор Антон Алиханов на просьбу подписчиков в инстаграме пообещал разобраться в ситуации.

В декабре в аэропорту «Храброво» в Калининграде произошла поножовщина из-за плохо пахнущих носков.