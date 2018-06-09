В Петербурге катер врезался в набережную
В Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в гранитную набережную Невы, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.
В результате происшествия был поврежден нос катера, облицовка набережной не понесла повреждений.
По информации издания, при столкновении пострадали два человека — водитель катера и пассажир.
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В Северо-западной транспортной прокуратуре отметили, что катер, вероятно, задел опору Большеохтинского моста.
Ранее сообщалось, что в метро Санкт-Петербурга задержали мужчину, размахивавшего ножом.
Также ранее сообщалось, что в Петербурге машина актера Джонни Деппа врезалась в стену.