В МЧС предупредили москвичей о сильных порывах ветра

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Управление МЧС по столичному региону предупредило жителей города о сильных порывах ветра. Заявление размещено на сайте ведомства.

Как отмечается, в течение дня в городе будет переменная облачность, также местами небольшой дождь.

«Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.

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В ведомстве призвали москвичей быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 7 июня, ожидается до +16°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +14 до +16°С. в МЧС предупредили, что на территории Московской области могут произойти заморозки. Отмечалось, заморозки возможны в столичном регионе в утренние и ночные часы. В ведомстве призвали жителей столицы быть внимательными при переходе через улицы и дороги, а автомобилистов снизить скорость и отказаться от лишних маневров.