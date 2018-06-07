Китай вернул на родину более четырех тысяч беглых преступников за три года

Китайские власти в рамках антикоррупционной кампании «Небесная сеть» (Sky Net) задержали и вернули на родину более четырех тыс. беглых преступников, которые скрывались в 90 странах мира, передает РИА «Новости» заявление центральной комиссии Компартии КНР по проверке дисциплины.

В документе сообщается, что по данным на конец апреля текущего года в страну были возвращены 4141 преступника. Среди них 825 бывших государственных служащих и 52 человека из списка самых разыскиваемых в Китае преступников, в отношении которых были выданы «красные уведомления» Интерпола.

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Также отмечается, что в Китай удалось вернуть около 10 млрд юаней (приблизительно $1,58 млрд) незаконно вывезенных из страны.

Ранее сообщалось, что китайский турист попытался вывезти почти 300 исторических артефактов из Хабаровска.